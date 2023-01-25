Российские туристы стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Российские туристы в январе стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку. По статистике местного управления по туризму, с начала 2023 года страну посетили более 17 тысяч россиян.

На втором месте оказались граждане Индии. На данный момент прямые рейсы на Шри-Ланку организованы из шести российских городов. Кроме того, крупнейшие туроператоры уже объявили о расширении летной программы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.