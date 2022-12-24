iFly отменила рейсы в Египет до 26 декабря

iFly снова отменила рейсы в Египет до понедельника, 26 декабря. Разрешение на полеты от Иордании компания так и не получила. Тем временем сотни клиентов перевозчика больше недели сидят на чемоданах по разные стороны границы.

Кроме того, вслед за iFly рейсы отменяют и "Уральские авиалинии". При этом для тех, кто вынужден продлить свой отпуск, туроператоры обязаны предоставить все условия: разместить в гостинце и обеспечить питанием. При этом вернуть туристов должны в разумный срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

