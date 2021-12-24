Москвичам рассказали, какие ограничения ждут туристов на курортах

Совсем скоро Новый год. В аэропортах много людей – они планируют встретить его в теплых странах. Самые популярные направления у российских граждан – Египет, Доминикана, Эмираты и Турция. Однако туристы должны быть готовы к предстоящим ограничениям.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, большинство стран принимает туристов либо с ПЦР-тестом, либо с сертификатом о вакцинации, например Египет и Турция. А в Мексике и Доминикане никаких ограничений нет, утверждает специалист.

К чему еще стоит готовиться во время отдыха? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.