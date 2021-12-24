Власти Греции ужесточили правила въезда для иностранных туристов

Три ПЦР-теста теперь нужно сдавать иностранным туристам, которые прилетают в Грецию. Накануне Рождества в стране ужесточили антиковидные правила. Они вступили в силу с 24 декабря.

Первый анализ у прилетающих берут в аэропорту, на второй и четвертый день пребывания нужно снова провериться на ковид. Власти предупредили, что технической возможности отслеживать соблюдение рекомендаций нет. Поэтому они просят туристов самостоятельно следить за временем и вовремя сдавать тесты.

Пока мера действует до 2 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.