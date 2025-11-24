Правительство Шри-Ланки будет добиваться удаления видео с негативным контентом о стране

Власти Шри-Ланки пригрозили туристам наказанием за публикацию негативных постов о стране в социальных сетях. Правительство намерено отслеживать контент иностранцев и добиваться удаления роликов, которые портят имидж государства.

Поводом для заявления стали два вирусных видео о инцидентах с туристами. Местные жители поддерживают эту политику, в то время как многие туристы считают ее несправедливой и нарушающей принцип свободы слова.

