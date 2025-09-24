Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о запрете въезда в семь стран

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию об ограничениях для владельцев итальянских виз. Ранее в Сети писали, что консульство Италии выдает документы с пометкой о запрете въезда в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

Туристы пожаловались на то, что их не пускают даже на рейсы по этим направлениям. В АТОР рассказали, что информация не соответствует действительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.