Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:15

Туризм

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о запрете въезда в семь стран

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о запрете въезда в семь стран

Турпоток из России в Китай увеличился в два раза после введения безвизового режима

Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей – СМИ

Иностранцы отметили высокий уровень безопасности в Москве

Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится в октябре

В Москве выстроились очереди за визами в Японию

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится с октября

Туристы стали чаще выбирать для отдыха квартиры и дома

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию об ограничениях для владельцев итальянских виз. Ранее в Сети писали, что консульство Италии выдает документы с пометкой о запрете въезда в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

Туристы пожаловались на то, что их не пускают даже на рейсы по этим направлениям. В АТОР рассказали, что информация не соответствует действительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика