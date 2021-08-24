Россияне рассказали, где и как провели отпуск

80% россиян этим летом побывали в отпуске. Преимущественно отдыхали в России. Таковы результаты опроса, который проводил банк "Открытие".

Более трети, 35% респондентов, остались довольны каникулами. 45% провели нерабочее время дома или на даче. 17% – в Краснодарском крае или Крыму.

12% опрошенных путешествовали по России, но не заезжали на южные курорты. А за границей побывали всего 6% населения.

Более половины россиян заявили, что потратили на отпуск столько, сколько планировали. А превысили бюджет около трети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.