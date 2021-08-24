В Черногории ужесточили условия въезда для иностранных граждан из-за COVID-19

В Черногории ужесточили условия въезда для иностранных граждан, в том числе и для туристов. Теперь для пересечения границы необходим прививочный сертификат либо справка о том, что человек переболел COVID-19 в последние полгода.

Также сгодится отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или отрицательный экспресс-тест, сделанный за 48 часов.

Число заразившихся коронавирусом в Черногории начало резко расти со второй половины июля. Это и заставило власти пойти на такие меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.