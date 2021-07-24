Авиасообщение с курортами Египта возобновится 9 августа, однако дешевыми туры в эту страну не будут. Из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут летать по 5 рейсов в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

