Названа стоимость отдыха в отелях курорта "Красная Поляна"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Самый бюджетный вариант проживания на курорте "Красная Поляна" – 1,8 тысячи рублей за ночь. Самый дорогой вариант – 14,9 тысячи рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

