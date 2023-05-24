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Туризм

На популярных черноморских курортах России заканчиваются места – РСТ

На популярных черноморских курортах России заканчиваются места – РСТ

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На популярных черноморских курортах России заканчиваются места. Почти полностью забронированы на первую половину лета семейные отели и санатории. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Не отпугивают туристов подросшие за год цены. По данным РСТ, отдых на курортах Краснодарского края вырос в среднем на 13%, а самый большой рост, 19%, наблюдается в Сочи.

Какие курорты пользуются спросом? И сколько теперь стоит отдохнуть на море? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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