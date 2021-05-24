Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в деревне Молоково

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Молоково находится в Ленинском городском округе, всего 12 километров от МКАД. На общественном транспорте можно добраться за полчаса от станции "Домодедовская".

За 100 тысяч рублей собственники предлагают снять 4-этажный дом, 536 квадратных метров. Там 10 спален, несколько санузлов на разных этажах, мебель, бытовая техника, застекленные веранды. На участке 10 соток есть стоянка для 4 машин. Рядом лес, пруды, пляжная зона, место для рыбалки и необходимые магазины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.