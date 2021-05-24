Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в деревне Орлово

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в Ленинском городском округе находится между Каширским и Новорязанским шоссе. Деревня Орлово располагается в 10 километрах от МКАД, дорога займет 40 минут на машине. Общественным транспортом можно добраться за 20 минут от станций метро "Орехово" или "Зябликово".

За 50 тысяч рублей в месяц предлагают двухэтажный деревянный дом, 95 квадратов. Есть две спальни, санузел, бытовая техника, веранда и русская баня. На участке 15 соток есть стоянка, а в пешей доступности Большой Людовинский пруд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.