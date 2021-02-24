Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

Россияне с 1 марта смогут въехать в Грузию. При этом придется сдать отрицательный тест на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Речь идет о возобновлении авиаперелетов, сухопутные границы по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

Грузия с 1 февраля полностью отменила запрет на регулярное авиасообщение, который действовал с марта прошлого года. По новым правилам, в страну могут попасть все путешественники, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.