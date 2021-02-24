Россияне рассказали, куда хотели бы отправиться после открытия границ

Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет – самые желанные туристические направления у россиян. Это результаты голосования сервиса "Яндекс. Путешествия".

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Выяснилось, что люди мечтают активно путешествовать и очень ждут открытия границ.

Около 60% россиян рассчитывают на снятие ограничений уже в этом году. Другие заявили, что поедут за рубеж, только если улучшится эпидемическая ситуация, но при этом будут крайне осторожны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.