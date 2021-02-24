Горнолыжные направления стали пользоваться спросом у москвичей

Многие москвичи уехали на отдых на горнолыжные склоны. Эти направления стали самыми востребованными этой зимой.

Курорты Домбая и Сочи в выходные были переполнены. Подробнее о погоде и ценах ​​– в сюжете телеканала Москва 24.