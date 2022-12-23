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Туризм

Туроператоры рассказали об отдыхе в Красной Поляне

Туроператоры рассказали об отдыхе в Красной Поляне

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Горнолыжный сезон в Сочи из-за аномального тепла переносится с 23 на 29 декабря. Как отметили туроператоры, россияне не отказываются от запланированных поездок.

Тем временем отельеры Красной Поляны ожидают стопроцентную загрузку на новогодние праздники. По их словам, четырехзвездочные гостиницы заполнены на 75%, а пятизвездочные отели – на 95%. Туроператоры сообщили, что такой отдых пользуется рекордным спросом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоЕкатерина ФоменкоИрина Силкина
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