Туроператоры рассказали об отдыхе в Красной Поляне

Горнолыжный сезон в Сочи из-за аномального тепла переносится с 23 на 29 декабря. Как отметили туроператоры, россияне не отказываются от запланированных поездок.

Тем временем отельеры Красной Поляны ожидают стопроцентную загрузку на новогодние праздники. По их словам, четырехзвездочные гостиницы заполнены на 75%, а пятизвездочные отели – на 95%. Туроператоры сообщили, что такой отдых пользуется рекордным спросом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.