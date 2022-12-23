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Туризм

Начало горнолыжного сезона в Сочи перенесли на 29 декабря из-за аномального тепла

Начало горнолыжного сезона в Сочи перенесли на 29 декабря из-за аномального тепла

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Из-за аномального тепла горнолыжный сезон в Сочи переносится с 23 на 29 декабря. На самих курортах все готово, там ждут туристов.

Туроператоры заявили, что не отмечают отказов от поездок. Например, в аэропорту Домодедово, откуда вылетают самолеты в Сочи, уже есть желающие начать отдых.

По словам представителя курорта "Роза Хутор", количество ожидаемого туристического потока сопоставимо с 2021 годом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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