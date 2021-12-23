В Греции ужесточили правила въезда для иностранных туристов

В Греции снова ужесточили правила въезда для иностранных туристов. С 24 декабря туристам придется сдавать еще два ПЦР-теста – на второй и четвертый день пребывания. И это, помимо анализа, который берут в аэропорту.

В Минздраве рассказали, что пока это только рекомендация, но лучше ей не пренебрегать. Дело в том, что технически отследить своевременное тестирование невозможно.

Маски в стране теперь нужно будет носить и в помещении, и на улице. В магазинах и общественном транспорте – по две или одной, но с повышенной степенью защиты. Как минимум до 2 января в стране отменили все празднования Нового года и Рождества.

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