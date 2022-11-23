Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода отмечен премией

Совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером Национальной премии Russian Event Awards. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект, получивший премию, предлагает путешественникам побывать в трех знаковых городах России. Причем маршрут туристы могут выбрать, исходя из личных предпочтений. Есть несколько тематических программ: для тех кому интересно культурное наследие, для путешествий с детьми, а также для любителей гастрономического туризма.

Например, по программе "Три столицы" туристам предлагают посетить Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал в Москве, в Питере – Новую Голландию, а в Нижнем Новгороде – собор Александра Невского. Программа "Семейные выходные" охватывает парки и смотровые площадки трех городов.

Гурманам предлагают путешествие по 15 заведениям с разнообразной кухней. Совместный проект занял второе место в номинации "Лучшая идея туристического события".

Всего на конкурс было подано 604 заявки. В финале за призовые места боролись 55 регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.