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23 октября, 07:30

Туризм

Москву стали чаще посещать туристы из дальнего зарубежья

Москву стали чаще посещать туристы из дальнего зарубежья

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Москва продолжает бить рекорды по числу туристов, особенно из дальнего зарубежья. За полгода турпоток вырос на 70%, и более миллиона человек посетили столицу. По данным комитета по туризму Москвы, больше всего туристов приезжают из Китая, Турции и Индии.

Ожидается, что в 2024 году число зарубежных туристов превысит два миллиона человек, благодаря увеличению авиационных рейсов и упрощению визовых формальностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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