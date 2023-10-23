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23 октября, 12:30

Туризм

В АТОР объяснили снижение цен на туры в Египет

В АТОР объяснили снижение цен на туры в Египет

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В Ассоциации туроператоров РФ объяснили снижение цен на туры в Египет. Причина кроется в динамическом ценообразовании.

Отмечается, что в этой ситуации нет снижения спроса на путешествия в Хургаду и Шарм-эль-шейх. Египет все также входит в топ-3 направлений на ноябрьские и новогодние выходные.

Также в АТОР сообщили об остановке продажи путевок в Израиль, Ливан и Иорданию. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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