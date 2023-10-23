Новости регионов: отели на горнолыжных курортах Сочи подорожали за год

Отели на горнолыжных курортах Сочи подорожали за год. Рост цен зафиксировали сервисы бронирования. По данным РБК, средняя стоимость ночи в период с 9 января по 30 апреля 2024 года выросла на 15%, а именно до 10,5 тысячи рублей. Помимо Сочи, в цене вырос отдых на таких курортах как Шерегеш, Домбай и Архыз.

Также в Сочи задумались о внедрении курортного сбора для автотуристов. Иными словами, для иногородних машин могут сделать платный проезд. Как пишут СМИ, в Сочи уже собрали рабочую группу, которая рассмотрит вопрос по оптимизации трафика в пиковые сезонные нагрузки.

В Крыму зафиксировали абсолютный рекорд тепла за 107 лет. В Симферополе в воскресенье, 23 октября, воздух прогрелся до 30 градусов.

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