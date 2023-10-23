Туроператоры РФ остановят продажу туров в Израиль

Туроператоры Россииостановят продажу туров в Израиль. Такую рекомендацию выпустило Минэкономразвития.

Также в ведомстве посоветовали не продавать поездки в Ливан и Иорданию, а также на палестинские территории. Туристов предупреждают о том, что туры в эти страны могут быть небезопасны.

Свободная продажа туров может возобновиться только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.