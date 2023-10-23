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23 октября, 07:15

Туризм

Туроператоры РФ остановят продажу туров в Израиль

Туроператоры РФ остановят продажу туров в Израиль

Путевки в Турцию подорожали в среднем на 70% по сравнению с прошлым годом

Клиенты "Аэрофлота" пожаловались на массовую отмену забронированных билетов в Таиланд

В Минэкономразвитии порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

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Туроператоры Россииостановят продажу туров в Израиль. Такую рекомендацию выпустило Минэкономразвития.

Также в ведомстве посоветовали не продавать поездки в Ливан и Иорданию, а также на палестинские территории. Туристов предупреждают о том, что туры в эти страны могут быть небезопасны.

Свободная продажа туров может возобновиться только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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