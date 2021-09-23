Москвичам рассказали, как добраться до Эльбруса

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

До курортов Эльбруса добраться можно на самолете. Билет на рейс из Москвы в Минеральные воды обойдется в 3 тысячи рублей. Лететь 2,5 часа. Далее придется доехать на такси за 3,5 тысячи рублей.

Дорога на поезде займет почти сутки, но получится дешевле – 2 тысячи рублей. Самый дорогой вариант – путешествие на машине: 26 часов в пути и 7 тысяч на бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.