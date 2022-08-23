Более 4 млн туристов посетили Сочи в 2022 году

В нынешнем году Сочи принял рекордные 4 миллиона туристов.

При этом отельеры ожидают очередной волны туристов в сентябре. Тем более, что тепло на южных курортах в этом году задержится. В настоящее время вода в Черном море прогрелась до 28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.