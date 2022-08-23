Эксперты рассказали, сохранится ли ажиотаж на поездки в Сочи в бархатный сезон

Москвичи возвращаются из Сочи домой. В Сети появляются фото и видео из местного аэропорта, где видно толпы людей. То же самое публикуют и после прилета в столицу уже из Шереметьево.

Туроператоры ожидают очередную волну отдыхающих в сентябре. Сохранится ли ажиотаж и в бархатный сезон?

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