В АТОР спрогнозировали снижение стоимости туров на курорты юга РФ к сентябрю

С началом осени пляжные направления теряют 10–15% от самых высоких летних цен. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Туроператоры прогнозируют, что в это время отдых в Сочи в среднем обойдется около трех тысяч рублей в сутки.

По прогнозам синоптиков, тепло на южных курортах страны в этом году задержится. Сейчас вода в Черном море прогрелась до рекордных значений. Местами уже 28 градусов. А это значит, что остывать она будет дольше обычного, говорят специалисты. Активный туристический сезон может продлиться до середины октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.