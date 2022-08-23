Эксперты рассказали, каким будет бархатный сезон в Сочи

В 2022 году Сочи принял рекордное количество отдыхающих. Летний сезон скоро закончится, поэтому город-курорт подводит итоги.

Тысячи туристов начали возвращаться домой. Они стали жаловаться на заторы у аэропорта и огромные толпы к стойкам регистрации. Туроператоры прокомментировали, что это не конец. Они ожидают очередной волны отдыхающих в сентябре, когда начнется бархатный сезон.

Будет ли такой же ажиотаж? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.