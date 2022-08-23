Эксперты рассказали, будет ли ажиотаж в Сочи в бархатный сезон

В этом году Сочи принял рекордное количество отдыхающих. Летний сезон заканчивается, а город-курорт подводит итоги.

В данный момент тысячи туристов возвращаются домой. Они жалуются на заторы у аэропорта и огромные толпы к стойкам регистрации. Туроператоры говорят, что это не конец. Они ждут очередной волны отдыхающих в сентябре, когда начнется бархатный сезон.

Будет ли такой же ажиотаж? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.