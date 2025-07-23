Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Первый рейс из Москвы в Пхеньян состоится 27 июля, билеты на него уже почти полностью раскуплены.

До этого улететь в КНДР можно было только из Владивостока. В РСТ также напомнили, что лучше не организовывать поездку самостоятельно. Попасть в закрытую страну можно только через аккредитованного туроператора.

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