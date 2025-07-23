Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 07:30

Туризм

Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз

Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз

Новости мира: британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

На подъезде к Крымскому мосту скопилось больше 2 тысяч автомобилей

Москвичка рассказала об отдыхе на северокорейском курорте Вонсан Кальма

Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина

Аэропорт Геленджика принял первый за 3 года рейс из Москвы

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%

В РСТ рассказали, с чем связана популярность рейсов в Геленджик

Билеты на первый после перерыва рейс из Москвы в Геленджик стоили 30 тыс рублей

Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Первый рейс из Москвы в Пхеньян состоится 27 июля, билеты на него уже почти полностью раскуплены.

До этого улететь в КНДР можно было только из Владивостока. В РСТ также напомнили, что лучше не организовывать поездку самостоятельно. Попасть в закрытую страну можно только через аккредитованного туроператора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика