23 июля, 07:30Туризм
Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз
Спрос на туры в КНДР вырос в 5 раз. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Первый рейс из Москвы в Пхеньян состоится 27 июля, билеты на него уже почти полностью раскуплены.
До этого улететь в КНДР можно было только из Владивостока. В РСТ также напомнили, что лучше не организовывать поездку самостоятельно. Попасть в закрытую страну можно только через аккредитованного туроператора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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