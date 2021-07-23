В Севастополе вновь разрешат заселяться в отели непривитым туристам с отрицательным ПЦР

Власти Севастополя возвращают возможность заселиться в отели и гостиницы по результатам ПЦР-теста. Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба.

С 16 июля заселение в гостиницы и санатории города возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.

"После заселения делаешь ПЦР-тестирование, до получения результата находишься в номере – обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан, вступит в силу с момента опубликования", – сказал губернатор Михаил Развожаев.

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