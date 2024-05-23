Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 14:30

Туризм

Власти Ставрополья планируют собрать более 3 млрд рублей курортного сбора за пять лет

Власти Ставрополья планируют собрать более 3 млрд рублей курортного сбора за пять лет

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Власти Ставропольского края планируют собрать более трех миллиардов рублей курортного сбора до 2029 года. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного послания краевой думе.

Также стало известно, что Норвегия решила ограничить въезд российским туристам на территорию своей страны. Как отметили в Кремле, решение Норвегии носит дискриминационный характер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмрегионыза рубежомвидеоРоман Карлов
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