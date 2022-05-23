Ростуризм оценил доступность предложений туроператоров на лето

У туроператоров достаточно доступных предложений по России. Стоимость путевок начинается от 10 тысяч рублей, сообщили в Ростуризме.

Квадроциклы и снегоходы в РФ можно будет зарегистрировать через МФЦ с сентября 2022 года.

На Эльбрусе после непогоды возобновили спуск спасателей с четырьмя застрявшими альпинистами. Об этом заявили в ГУ МЧС.