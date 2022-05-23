Ростуризм назвал цены на летний отдых в России

Начинается сезон летних отпусков, туристы активно бронируют туры и номера в гостиницах. Несмотря на высокий спрос, у туроператоров достаточно предложений на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Ростуризме.

Сейчас доступны практически все летние даты. Стоимость путевок в Петербург начинается от 10 тысяч рублей за человека. Это две ночи с перелетом и завтраками. Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу тоже с завтраками стартуют от 21 тысячи с человека, рассказали в ведомстве.

Недельная поездка пары на курорты Черного моря обойдется в 30–40 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.