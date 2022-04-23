Таиланд смягчил антиковидные ограничения для иностранцев. С 1 мая прибывающим в страну не придется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщили в МИД Таиланда.

Послабления касаются вакцинированных туристов. Также им не придется бронировать гостиницу для ожидания результатов тестирования. А медицинскую можно будет оформить с меньшим покрытием: не на 20, а на 10 тысяч долларов.

Непривитым же по-прежнему нужно оплатить гостиницу для пятидневной изоляции, из которой разрешат выйти только после отрицательного теста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.