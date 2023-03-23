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23 марта, 15:45

Туризм

"Актуальный репортаж": россияне смогут полететь на Северный Кипр

"Актуальный репортаж": россияне смогут полететь на Северный Кипр

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Россияне смогут улететь на Северный Кипр. Сделать это можно будет через Анталью. По предварительным данным, рейсы запустят уже в мае.

Туроператоры надеются, что это станет альтернативой поездкам в Европу. По оценкам АТОР, недельный отдых в ЕС в этом году обойдется в среднем в 250 тысяч рублей на двоих.

Сильно ли дешевле на Северном Кипре? Сколько стоят билеты и проживание, есть ли что посмотреть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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