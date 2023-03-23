Российские туристы попросили Минтранс продлить срок действия ваучеров 2020 года на полеты

Российские туристы попросили Минтранс продлить срок действия ваучеров. Пассажиры, которые не смогли отправиться в отпуск из-за пандемии в 2020 году, до сих пор не могут вернуть деньги за билеты. Счет идет на миллиарды рублей. При этом люди не могут воспользоваться полетами по ваучерам, действие которых скоро истекает.

В чем причины? И какие есть варианты для решения вопроса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.