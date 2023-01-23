Туроператоры РФ рассказали, какие направления выберут путешественники из Китая

С 6 февраля китайские туристы смогут вновь приезжать в Россию. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР. Туроператоры уже видят запросы на туры, а первые группы ожидают в феврале и марте. По мнению специалистов, китайские путешественники выберут для посещения Санкт-Петербург, Москву, Байкал, а также города Дальнего Востока.

Визы в Китай начнут выдавать и россиянам. С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось.

Ждать ли наплыва китайских туристов? И стоит ли опасаться новых штаммов после возобновления турпотока? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.