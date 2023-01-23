Российские туроператоры рассказали, когда ожидают путешественников из Китая

С 6 февраля китайские туристы смогут вновь приезжать в Россию. Об этом сообщило министерство культуры и туризма страны. Туроператоры уже видят запросы на туры, а первые группы ожидают в феврале–марте.

Визы в Китай начнут выдавать и россиянам. С начала пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось.

Какая ситуация с вирусом в Китае? Ждать ли наплыва китайских туристов? И стоит ли опасаться новых штаммов после возобновления турпотока?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.