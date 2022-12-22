Около 6 тыс застрявших в Египте туристов вывезли обратно в Россию – Tez Tour

Почти шесть тысяч туристов, застрявших в Египте, вернулись в Россию. Об этом заявил туроператор Tez Tour.

Тем временем авиакомпании продолжают отменять полеты на популярные у россиян курорты на Красном море. Например, об изменениях в полетной программе сообщили "Уральские авиалинии".

Как обстоят дела с вывозными рейсами? И когда обещают вернуть всех, кто застрял из-за запрета летать над Иорданией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.