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Туризм

Компания iFly сообщила об аннулировании рейсов в Египет

Компания iFly сообщила об аннулировании рейсов в Египет

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Запланированные на 22 декабря полеты компании iFly в Египет не состоятся. Перевозчик сообщил об аннулировании рейсов.

Проблемы у компании начались неделю назад. Иордания из-за проблем со страховкой бортов запретила авиакомпании полеты над своей территорией. В результате одни россияне не могли отправиться на курорты, а другие – вернуться на родину.

В компании Tez Tour, которая сотрудничает с iFly, заявили, что туристы, чей вылет сорвался, смогут вернуть деньги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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