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Новости

22 октября, 23:30

Туризм

Москвичам рассказали о ценах на коттеджи на ноябрьские праздники

Москвичам рассказали о ценах на коттеджи на ноябрьские праздники

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До ноябрьских праздников осталось не так много времени, поэтому москвичи вовсю планируют выходные. Учитывая сложную ситуацию с зарубежными направлениями, многие отдают предпочтение внутреннему туризму.

Уже сейчас жители столицы подыскивают себе загородные коттеджи в аренду. Сколько стоить снять дом в области? Изменились ли цены? И есть ли еще свободные и бюджетные варианты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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