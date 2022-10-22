Москвичам рассказали о ценах на коттеджи на ноябрьские праздники

До ноябрьских праздников осталось не так много времени, поэтому москвичи вовсю планируют выходные. Учитывая сложную ситуацию с зарубежными направлениями, многие отдают предпочтение внутреннему туризму.

Уже сейчас жители столицы подыскивают себе загородные коттеджи в аренду. Сколько стоить снять дом в области? Изменились ли цены? И есть ли еще свободные и бюджетные варианты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

