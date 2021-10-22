Спрос на бронирование подмосковных отелей вырос после объявления нерабочих дней

После того как в РФ объявили о нерабочих днях, москвичи начали бронировать гостиницы в Московской области. Свободных мест уже почти нет.

Представитель подмосковного отеля Татьяна Харламова рассказала, что спрос на ноябрьские праздники был, часть номерного фонда уже распродана.

"Но в связи с новыми ограничениями мы ожидаем, естественно, большое количество возвратов", – отметила представитель отеля.

Между тем в области, как и в Москве, тоже вводятся ограничения. Подробнее о том, с какими сложностями могут столкнуться люди в длинные выходные, – в эфире телеканала Москва 24.