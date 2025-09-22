Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время туристических поездок, рассказал директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.

По его словам, такой формат выходит туристам дешевле и, как правило, отдыхающим предоставляется жилье большей площадью с большим количеством удобств.

Эксперт также отметил, что среди молодежи растет популярность активных форматов отдыха, событийный туризм и поездки на концерты. Он добавил, что в этом сезоне прошел удачно пляжный отдых, несмотря на все сложности в Анапе. Спрос перераспределился в Крым и на Азовское море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.