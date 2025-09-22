Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 09:45

Туризм

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится в октябре

В Москве выстроились очереди за визами в Японию

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится с октября

Туристы стали чаще выбирать для отдыха квартиры и дома

Загранпаспорт может понадобиться детям при поездках в Абхазию и Белоруссию

Очередь образовалась у японского посольства в Москве

Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста с Черкесского перевала

Туры в Японию в сезон момидзи будут стоить от 320 тысяч рублей

Люди выстроились в очередь у японского посольства в Москве

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время туристических поездок, рассказал директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.

По его словам, такой формат выходит туристам дешевле и, как правило, отдыхающим предоставляется жилье большей площадью с большим количеством удобств.

Эксперт также отметил, что среди молодежи растет популярность активных форматов отдыха, событийный туризм и поездки на концерты. Он добавил, что в этом сезоне прошел удачно пляжный отдых, несмотря на все сложности в Анапе. Спрос перераспределился в Крым и на Азовское море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика