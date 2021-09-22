Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Турции признают "Спутник V". Курс вакцинации должен быть закончен минимум за 2 недели до поездки. Нужно распечатать сертификат с QR-кодом. Также подойдет справка о перенесенном за последние полгода заболевании и свежий отрицательный ПЦР-тест. Его срок не должен превышать 72 часа.

"Спутник Лайт" в Турции не котируется, как и другие наши вакцины. Перед пересечением границы нужно оформить HES-код. При этом детям до 11 лет не нужны справки и результаты тестов для въезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.