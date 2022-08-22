Россиянам пообещали долгий бархатный сезон

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах. Бархатный сезон в России в этом году будет длинным и завершится не раньше первой декады октября, сообщили в Гидрометцентре.

Вода в Черном море на востоке прогрелась до 25–26 градусов, а в Сочи и Анапе – до 28 градусов. Спрос на путевки по-прежнему высок. Туристы рассказали, как можно отдохнуть в Геленджике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.