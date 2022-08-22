Путевки в Турцию подешевели на 50% – АТОР

Стоимость туров начала снижаться, с заездом в конце августа – на 50%, рассказали в Ассоциации туроператоров. Более двух миллионов россиян посетили Турцию в 2022 году, по подсчетам властей республики. Не смущали ни высокие цены, ни охота за путевками.

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