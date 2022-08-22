Туристам рассказали, сколько стоит отдохнуть в Средиземноморье

Несмотря на окончание летнего сезона, билеты до Африки продолжают продавать по завышенным ценам. Отдохнуть в Турции тоже не дешево, но в отсутствии альтернатив, похоже, все дороги ведут именно в эту страну.

Во сколько обойдется пляжный вояж в Средиземноморье? И какие еще интересные предложения к зимнему сезону готовят туропорераторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.