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22 июня, 22:15

Туризм

Российские туроператоры понесли финансовые потери из-за кризиса на Ближнем Востоке

Российские туроператоры понесли финансовые потери из-за кризиса на Ближнем Востоке

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Российские туроператоры рассчитывают на меры поддержки, поскольку понесли серьезные финансовые потери из-за кризиса на Ближнем Востоке. Им пришлось брать на себя все расходы по возвращению клиентов, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее данным, только за первые четыре дня конфликта Ирана и Израиля компании потеряли минимум 200 миллионов рублей. Аналитики продолжают оценивать общий ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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